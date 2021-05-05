Житель Удмуртии отправится в колонию на 16 лет за убийство и покушение на убийство двух мужчин Фото: Сергей ГРАЧЕВ

43-летний житель Сарапула, по решению суда, отправится на 16 лет в колонию особого режима за убийство одного мужчины и покушение на убийство второго. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что ночью 1 января 2020 года пьяный осужденный встретил на улице Труда в Сарапуле незнакомых ранее судимых 28-летнего и 33-летнего мужчин, которые также ранее выпили алкоголь. Они попросили у него закурить. В этот момент обвиняемый достал нож и ударил им потерпевших.

Один из них скончался на месте. А второго удалось спасти врачам.

Преступник с места происшествия скрылся, но вскоре его удалось найти и задержать.

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