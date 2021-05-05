Детская поликлиника ГКБ №8 в Ижевске первая получила международный сертификат качества Фото: pixabay.com

Первой медорганизацией в Удмуртии, которая получила международный сертификат качества ISO 9001, стала ижевская детская поликлиника ГКБ №8. Документ подтверждает, что поликлиника соответствует международным стандартам качества и ее услуги соответствуют мировому уровню. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Качество медицинской помощи в поликлинике улучшилось благодаря внедрению бережливых технологий в 2018 году.

«На сегодняшний день мы достигли прогрессивного уровня и нам есть к чему стремиться – впереди лидерский уровень. Вся наша работа направлена на улучшение и сохранение здоровья наших пациентов», – подчеркнул главный врач ГКБ №8 Валерий Ватулин.

В медучреждении создали регистратуры без очередей, а также провели усовершенствование работы педиатрической и диагностической служб.

«Сейчас акцент работы поликлиники направлен на качество обслуживания пациентов, с использованием инструментов бережливого производства. Нам удалось организовать работу по приему пациентов «точно вовремя». Наладили маршрутизацию: по всей поликлинике размещена навигация, в холле дежурный администратор при необходимости помогает сориентироваться. У нас создана комфортная зона ожидания, есть комната матери и ребенка», – рассказала заведующая детской поликлиникой ГКБ №8 Нина Селивёрстова.

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