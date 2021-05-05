Действующий в Удмуртии закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним хотя ввести по всей России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, сообщает RT на русском. В Удмуртии такой закон уже действует. Также он распространен еще в нескольких регионах страны.

«В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — говорит уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в своем обращении в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы.

Женщина отметила, что употребление таких напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания. При этом большинство родителей и детей не знаю о реальном вреде энергетиков, и принимают их за обычные газировки, так как они стоят рядом на полках.

Но в производстве таких напитков используются различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы, которые негативно влияют на организм.

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