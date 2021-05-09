Маршрутка №53 будет ездить до Западного кладбища из Ижевска 9 и 11 мая
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
9 и 11 мая добраться до Западного кладбища и обратно будет ездить маршрутное такси № 53. Автобус ездит с утра и до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Стоимость проезда 30 рублей.
Напомним, также в Ижевске 9 и 11 мая будут курсировать дополнительные автобусные рейсы до Худруковского и Южного кладбищ. Это маршруты № 320, №320к, № 41к и № 317к.
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