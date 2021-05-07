Дополнительные автобусные рейсы до кладбищ запустят 9 и 11 мая в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске 9 и 11 мая будут курсировать дополнительные автобусные рейсы до кладбищ. Это дни поминовения усопших воинов и Радоница. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

9 мая

До Хохряковского кладбища пустят два маршрута. Автобус №320к «9 Января – Хохряки» будет ездить с 08:00 до 14:00 с интервалом около 20 минут. Автобус № 320 «9 Января – Ягул» будет курсировать весь день с 06:30 до 20:00 также с двадцатиминутными и получасовыми интервалами.

До Южного кладбища можно будет добраться на автобусе № 41к. Его график работы: с 07:30 до 14:00 с интервалом 30 минут. Кроме того, туда будет ездить маршрут № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Первый рейс отправится в 07:30, а последний в 14:30. Они будут ходить с интервалом в 10 минут.

11 мая

До Хохряковского кладбища можно будет добраться по расписанию 9 мая.

А вот до Южного кладбища будет ходить только рейс № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище», по графику 9 мая.

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