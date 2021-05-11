Карта распространения коронавируса на 11 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 11 мая в Удмуртии от коронавируса скончались две пенсионерки: женщинам было 73 года и 88 лет. Еще 41 человек в Удмуртии заразился COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 5 детей и 13 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 15 912
Глазов — 1 476
Воткинск — 1 396
Можга — 1 770
Сарапул — 1 256
Завьяловский район — 1 821
Алнашский район — 647
Балезинский район — 516
Вавожский район — 292
Воткинский район — 364
Глазовский район — 361 и 1
Граховский район — 196
Дебесский район — 302
Игринский район — 773
Камбарский район — 296
Каракулинский район — 213
Кезский район — 344
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 326
Малопургинский район — 493
Можгинский район — 301
Сарапульский район — 398
Селтинский район — 278
Сюмсинский район — 244
Увинский район — 925
Шарканский район — 579
Юкаменский район — 300
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 283
Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.
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