Карта распространения коронавируса на 11 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 11 мая в Удмуртии от коронавируса скончались две пенсионерки: женщинам было 73 года и 88 лет. Еще 41 человек в Удмуртии заразился COVID-19 за минувшие сутки. Среди них 5 детей и 13 пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 15 912

Глазов — 1 476

Воткинск — 1 396

Можга — 1 770

Сарапул — 1 256

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 647

Балезинский район — 516

Вавожский район — 292

Воткинский район — 364

Глазовский район — 361 и 1

Граховский район — 196

Дебесский район — 302

Игринский район — 773

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 344

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 326

Малопургинский район — 493

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 398

Селтинский район — 278

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 925

Шарканский район — 579

Юкаменский район — 300

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 95 412 человек.

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