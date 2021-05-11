Меры безопасности усилят в школах Удмуртии из-за стрельбы в учебном заведении соседнего Татарстана Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня утром, 11 мая, в соседнем Татарстане произошла страшная трагедия. В одной из школ Казани молодой человек зашел в здание и расстрелял около 10 человек - это были дети и педагоги, как сообщают местные СМИ.

В связи с этим глава Удмуртии Александр Бречалов провел экстренное совещание с главами районов, силовыми структурами и министром образования Болотниковой Светланой Михайловной, на котором обсуждались меры усиления безопасности в дошкольных и школьных учебных заведениях.

Глава Удмуртии поручил министру образования усилить меры безопасности не только в школах, но и в детских садах, школах-интернатах, СПО и вузах.

Светлана Болотникова сообщила, что всем начальникам и руководителям управлений образования уже даны соответствующие установки. В учебных заведениях проведут дополнительные инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях и учебные эвакуации. Кроме того, проверят работу сигнализаций и тревожных кнопок. А также сторожей и охранников обяжут каждые три часа проверять территорию на предмет посторонних объектов.

Во время последних звонков, которые скоро пройдут в Удмуртии, глава региона попросил усилить меры безопасности также в торговых центрах, которые в эти дни могут стать местом скопления несовершеннолетних.

Представители УФСБ России по Удмуртии сообщили, что у силовых структур на данный момент нет сведений о готовящихся подобных нападениях. Однако все силы правоохранительных органов готовы к исполнению всего необходимого в подобной ситуации.

В Росгвардии по Удмуртии заявили, что, кроме всего прочего, проверят 6 объектов, где занимаются стрельбой несовершеннолетние.

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким погибших.

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