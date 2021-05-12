Тренировочные эвакуации проведут в школах Ижевска после трагедии в Казани

Об усилении мер безопасности в школах Ижевска ранее сообщил Глава Удмуртии, Фото: freepik.com

В школах Ижевска проведут профилактические мероприятия после трагедии в казанской школе, которая случилась утром 11 мая. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Пропускной режим в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования будет взят на особый контроль. Помимо инструктажа с персоналом учебных заведений, пройдут проверки кнопок экстренного вызова аварийных служб и камер видеонаблюдения. В заведениях пройдут тренировки по эвакуации детей.

«От имени ижевчан передал глубокие соболезнования в связи со случившимся мэру Казани Ильсуру Метшину и всем казанцам», - пишет глава города.

Напомним, 11 мая в школе Казани произошла стрельба. По официальным данным, погибло 9 человек. Глава Удмуртии провел экстренное совещание с главами районов, силовыми структурами и министром образования, где сообщил об усилении мер безопасности в школах.

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