Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 мая 2021 13:54

Жители Ижевска смогут бесплатно провериться у хирурга, гинеколога и уролога

«Комсомолка» расскажет, как и когда это можно сделать
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Жители Ижевска смогут бесплатно провериться у хирурга, гинеколога и уролога

Жители Ижевска смогут бесплатно провериться у хирурга, гинеколога и уролога

Фото: pixabay.com

Жители Ижевска смогут получить бесплатную консультацию ведущих специалистов – терапевта, хирурга, репродуктолога, уролога, эмбриолога и гинеколога-хирурга. Так, 22 мая «Центр репродуктивного здоровья» проводит «День открытых дверей». Любой желающий сможет получить консультацию и задать свой вопрос специалистам. Прием состоится по адресу Холмогорова, 15Б, с 9 утра. Консультация бесплатна, действует предварительная запись.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ рассказываем здесь.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста, 18+

Время здоровья Медицина и здравоохранение в Ижевске и Удмуртии