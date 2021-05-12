Жители Ижевска смогут бесплатно провериться у хирурга, гинеколога и уролога
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Жители Ижевска смогут получить бесплатную консультацию ведущих специалистов – терапевта, хирурга, репродуктолога, уролога, эмбриолога и гинеколога-хирурга. Так, 22 мая «Центр репродуктивного здоровья» проводит «День открытых дверей». Любой желающий сможет получить консультацию и задать свой вопрос специалистам. Прием состоится по адресу Холмогорова, 15Б, с 9 утра. Консультация бесплатна, действует предварительная запись.
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