Девять детей выпали из окон домов в 2020 году в Удмуртии

Девять маленьких детей выпали из окон домов в 2020 году в Удмуртии Фото: pixabay.com

В 2020 году в Удмуртии зафиксировали 9 случаев падения детей дошкольного возраста из окон домов. Все малыши получили серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудниками полиции было установлено, что зачастую такие инциденты происходили во вполне благополучных семьях. А почти все случаи происходят в домах, где установлены пластиковые окна. Это связано с тем, что они почти бесшумные и родители не слышат, как дети пытаются их открыть.

«Хватает всего нескольких минут, чтобы с малолетним ребенком случилась трагедия. Чаще всего причиной того — открытые окна с москитной сеткой или без, окна, не оборудованные фиксаторами», - говорится в сообщении от МВД.

Сотрудники правоохранительных органов просят принять меры безопасности и установить специальные запорные устройства «бэйби локеры», либо ручки с ключом.

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