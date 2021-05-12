Девять детей выпали из окон домов в 2020 году в Удмуртии

Девять маленьких детей выпали из окон домов в 2020 году в Удмуртии
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В 2020 году в Удмуртии зафиксировали 9 случаев падения детей дошкольного возраста из окон домов. Все малыши получили серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Сотрудниками полиции было установлено, что зачастую такие инциденты происходили во вполне благополучных семьях. А почти все случаи происходят в домах, где установлены пластиковые окна. Это связано с тем, что они почти бесшумные и родители не слышат, как дети пытаются их открыть.
«Хватает всего нескольких минут, чтобы с малолетним ребенком случилась трагедия. Чаще всего причиной того — открытые окна с москитной сеткой или без, окна, не оборудованные фиксаторами», - говорится в сообщении от МВД.
Сотрудники правоохранительных органов просят принять меры безопасности и установить специальные запорные устройства «бэйби локеры», либо ручки с ключом.
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