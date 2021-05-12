Закопал тело возле грядки: 42-летний подозреваемый в убийстве задержан в Ижевске

Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Ижевске закопал его около грядки на свое участке Фото: pixabay.com

11 мая 2021 года на одном из участков СНТ «Березка-1» в Ленинском районе Ижевска обнаружили закопанное в землю тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело, а позже задержали подозреваемого - неоднократно судимого 42-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствием установлено, что потерпевший жил на СНТ у своей сожительницы. Накануне они в компании обвиняемого распивали алкоголь. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт. Задержанный гражданин схватился за нож и несколько раз вонзил его в потерпевшего.

Мужчина от полученных ранений скончался. После этого злоумышленник закопал его тело возле грядки на свое участке.

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