Шесть человек эвакуировали из горящей многоэтажки на ул. Союзной в Ижевске

Пожарным пришлось использовать для тушения автолестницу Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

12 мая в 16-этажном доме на улице Союзной в Ижевске случился пожар, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

В 17:09 на «01» поступило сообщение от очевидца, который рассказал, что из окон 10 этажа идет дым. Прибывшие на место пожарные обнаружили задымление в подъезде. Как позже удалось установить, причиной стало горящее имущество в квартире на 10 этаже.

Для тушения пожара бойцам пришлось использовать автолестницу. На свежий воздух вывели четырех жителей с горящего этажа, также сообщается, что эвакуировано еще два человека. К счастью, пострадавших нет.

Всего к тушению пожара привлекались 29 человек и 10 единиц техники.

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