Житель Ижевска выпал из окна общежития на Авангардной и погиб

По словам прохожих, погибший снимал в пятиэтажке квартиру Фото: Архив КП

Страшная ситуация произошла на улице Авангардной, 14 в Ижевске. 12 мая здесь погиб мужчина. Информация об этом появилась около 18 часов.

По словам прохожих, погибший жил в этом доме с сожительницей. Как рассказали журналисту "Комсомолки" свидетельницы произошедшего, они вернулись с прогулки и заметили, что мужчина висит в окне пятого этажа головой вниз. Они побежали к нему, но в этот момент он дернул ногой и выпал. При падении мужчина пробил ногами крышу входа, расположенного на первом этаже, и застрял. Выжить ему не удалось.

Информация о случившемся появилась около 18 часов Фото: Архив КП

Сейчас на месте работают служба спасения, скорая и полиция. Точные обстоятельства гибели уточняются.

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