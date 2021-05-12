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Происшествия12 мая 2021 17:37

Житель Ижевска выпал из окна общежития на Авангардной и погиб

Трагедия произошла вечером 12 мая
Авторы (2):
Екатерина Остина
Екатерина Морозова
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По словам прохожих, погибший снимал в пятиэтажке квартиру

По словам прохожих, погибший снимал в пятиэтажке квартиру

Фото: Архив КП

Страшная ситуация произошла на улице Авангардной, 14 в Ижевске. 12 мая здесь погиб мужчина. Информация об этом появилась около 18 часов.

По словам прохожих, погибший жил в этом доме с сожительницей. Как рассказали журналисту "Комсомолки" свидетельницы произошедшего, они вернулись с прогулки и заметили, что мужчина висит в окне пятого этажа головой вниз. Они побежали к нему, но в этот момент он дернул ногой и выпал. При падении мужчина пробил ногами крышу входа, расположенного на первом этаже, и застрял. Выжить ему не удалось.

Информация о случившемся появилась около 18 часов

Фото: Архив КП

Сейчас на месте работают служба спасения, скорая и полиция. Точные обстоятельства гибели уточняются.

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