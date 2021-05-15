Глава Ижевска обещал принять жесткие меры после жалоб горожан на громкую музыку на фан-зоне ночью

Фото: vk.com/parkiizhevska

В пятницу, 14 мая, состоялось праздничное открытие Фан-зоны в парке им. Кирова. Но радовались этому мероприятию не все. Горожане, которые живут неподалеку были очень недовольны тем, что в позднее время шум из парка мешает им отдыхать.

Со слов администрации Парков Ижевска, организаторы дискотеки давали обязательства придерживаться санитарных норм допустимой громкости звука. Однако, распространение звука по водной глади воды дало эффект усиления громкости.

«В будущем Парки Ижевска гарантируют не нарушать режим тишины. После поступления жалоб от горожан мероприятие было прекращено», - также говорится в посте в соцсетях Парков Ижевска.

Без внимания эту ситуацию не оставил и глава города Олег Бекмеметьев. В своих соцсетях он также принес извинения за нарушение режима тишины.

«В отношении руководства «Парков Ижевска» будут приняты жёсткие меры административного и дисциплинарного реагирования», - говорит градоначальник.

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