Новый детский сад на улице Берша в Ижевске примет 220 малышей в июне Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Второй корпус детского сада №216, который сейчас строится на улице Берша в Ижевске планируют открыть уже в начале лета. В него смогут ходить 220 малышей, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу Ижевска Олега Бекмеметьева.

Для дошкольного заведения уже закупили современное игровое и учебное оборудование: интерактивные и песочные столы, бизиборды, экраны и мультимедиа-проекторы.

«В июне детский сад смогут посещать как дети, перешедшие из других садов, так и малыши, впервые поступающие в дошкольное учреждение. При наличии пройденного медосмотра на адаптацию дети смогут приходить уже в июне», - говорится в сообщении.

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