16 мая синоптики прогнозируют в Ижевске жару до +33°С и порывистый ветер

Аномальная жара в Ижевске продлится еще несколько дней Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Доброе утро, Ижевск! Жара в Удмуртии продолжается, синоптики утверждают, что она продлится еще не менее четырех дней. Подробнее о том, каким будет воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 16 мая в Ижевске ожидается солнечная погода без осадков, возможна небольшая облачность. Температура воздуха продолжает бить рекорды, сегодня она составит +31..+33°С. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, однако следует опасаться порывов до 15-18 м/с.

Ночь тоже будет довольно теплой – до +17°С. Ветер не изменит направления, но утихнет до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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