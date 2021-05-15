Когда в Ижевске начнет работать прокат лодок и катамаранов?

В 2019 году произошла похожая ситуация Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевск пришла жаркая погода, но одно из летних развлечений горожан – плавание на лодках по Центральному пруду – пока не доступно. Когда же будет можно кататься на лодках и катамаранах?

Сезон водных развлечений можно будет начать только 6 июня. А все суда готовы к сезону уже давно.

«Все суда готовы с тех пор, как только сошел лед. Но Минрироды запрещает спускать судна на воду. То есть, по их правилам, не то, что плавать – даже находиться на воде не может ни какое судно», – рассказали сотрудники лодочной станции.

Плавать на судах запрещено из-за нереста рыб. В приказе №260 Минприроды от 4 марта 2021 года говорится, что маломерные суда могут ходить по Нефтекамскому водохранилищу и впадающим в него рекам только с 6 июня до 1 ноября 2021 года.

Похожая ситуация произошла и в 2019 году. Тогда министр природных ресурсов и окружающей среды региона Денис Удалов заявил, что у контролирующих органов есть претензии к организации работы лодочной станции и обеспечению безопасности клиентов

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