17-летняя девушка получила травмы в ДТП, которое произошло из-за усталости водителя в Ижевске

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении Фото: ИГГС

Ранним утром в воскресенье, 16 мая, легковой автомобиль врезался в ограждение одной из дорог Ижевска, фото разместили очевидцы в группе ИГГС «ВКонтакте».

Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников, ДТП произошло около 7:00 часов на проезде Аэродромном возле дома №6. Водитель автомобиля «Хендай» 1997 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на преграду – дорожное ограждение.

В машине находилась 17-летняя пассажирка, она получила травмы и была доставлена в больницу.

По предварительным данным, водитель объяснил, что находился в утомленном состоянии и уснул за рулем.

«По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в рамках расследования», – прокомментировал Александр Мельников.

Госавтоинспекция напоминает водителям: садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии опасно!

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