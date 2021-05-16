Более 2 тысяч жителей Удмуртии покусали клещи за минувшую неделю

Рост обращений зафиксировали после майских праздников Фото: pixabay.com

За период с 6 мая по 13 мая с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратилось более 2000 жителей Удмуртии, об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Если по данным на 6 мая укушенных насчитывалось 1132 человека, то к 13 мая их количество увеличилось до 3364 человек, в числе которых 761 ребенок.

Больше всего обращений было зафиксировано в Ижевске – 1748, что составило 52% от общего числа.

2434 клеща были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита. В 70 клещах он обнаружился, что составило 2,9%. Также 1949 паразитов исследовали на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, заразными оказались 600 членистоногих, или 30,8%.

Ранее мы уже рассказывали о том, что после майских праздников перед лабораторией выстроилась очередь из желающих сжать клеща на анализ.

О том, что делать, если вы нашли на себе присосавшегося клеща, также читайте в нашем материале.

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