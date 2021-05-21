Улицы Ленина и Ворошилова: 9 дорог в Ижевске, которые отремонтируют в 2021 году

Ремонтные работы уже начались Фото: Алена Селезнева

В Ижевске по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, будут отремонтированы в этом году сразу 9 участков дорог.

Под ремонт попали ул. Ворошилова на участке от ул. Автозаводская до ул. 9 Января, ул. Ленина на участке от ул. М. Горького до ул. Красная, ул. Нижняя от ул. Кирова до ул. 7-ая Подлесная, ул. М. Горького от ул. Бородина до ул. Ленина, ул. Красная от ул. Советская до ул. Ленина, ул. Восточная от ул. Промышленная до ул. Краева, ул. Революционная от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского, ул. Совхозная от ул. Ленина до пер. Грибоедова, пер. Спартаковский от ул. Совхозная до ул. Халтурина.

На часть улиц дорожники уже вышли с работами.

«У нас уже прошла первая рабочая комиссия на улице Нижняя в Ижевске. В ближайшее время рабочие комиссии пройдут на объектах Завьяловского района – улице Трактовой в Хохряках и ул. Азина в Новой Казмаске. Рабочие комиссии очень важны. В них принимают участие наши общественные организации, визуально осматривают объекты, вносят свои замечания. Поскольку на этом этапе исполнено 70-80% работ и у дорожников есть время учесть все замечания до сдачи, не затягивая сроки», - заметил Алексей Горбачев, министр транспорта Удмуртии.

Всего в 2021 году в Удмуртии отремонтируют 122,123 км дорог в Ижевске, Сарапуле, Можге, в Завьяловском районе и др.

«Мы перераспределили объекты внутри всех имеющихся в республике дорожных программ. Это позволит нам сделать в рамках нацпроекта свыше 122 км. Очень много объектов будет отремонтировано на сельских территориях. Всего по республике будет отремонтировано и реконструировано более 300 км – это по всем программам, в том числе, и по нацпроекту», - заявил Ярослав Семенов, председатель регионального правительства.

Ранее стало известно, что из-за ремонта в Ижевске в ближайшее время перекроют сразу 4 улицы.

Перечень объектов ремонта БКД-2021

Региональные и межмуниципальные автодороги - 56,298 км

Участок объездной дороги Ижевска от автодороги Ижевск-Аэропорт до автодороги Ижевск-Воткинск; Бураново-Киясово; Глазов – Юкаменское; Можга-Вавож; (Ижевск-Ува) – Капустино; (Ижевск-Ува) – Лудорвай-Ильинка; Якшур-Бодья – Шаркан; Глазов-Понино-Зотово; Бабино-Чепаниха; Якшур-Бодья-Шаркан; Воткинск-Черная

ИЖЕВСК - 6,140 км

ул. Ворошилова (от ул. Автозаводская до ул. 9 Января); ул. Нижняя (от ул. Кирова до ул. 7-ая Подлесная); ул. М. Горького (от ул. Бородина до ул. Ленина); ул. Красная (от ул. Советская до ул. Ленина); ул. Ленина (от ул. М. Горького до ул. Красная); ул. Восточная (от ул. Промышленная до ул. Краева); ул. Революционная (от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского); ул. Совхозная (от ул. Ленина до пер. Грибоедова); пер. Спартаковский (от ул. Совхозная до ул. Халтурина)

САРАПУЛ - 4,420 км

ул. Азина (от ул. Советская до ул. Дубровская); ул. Карла Маркса (от ул. Амурская до ул. Советская); ул. Мельникова (от ул. Калинина до ул. 20 лет Победы)

МОЖГА - 3,085 км

ул. Можгинская (от ул. Прудовый до стелы «г. Можга»); ул. Вокзальная (от ул. Можгинская до ул. Ленина); Городской пруд (от ул. Можгинская до здания Кафе); Автодорога к «Ледовой арене» от трассы М-7 (ул. И. Быстрых, ул. Весенняя, ул. Наговицына)

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН - 24,986 км

В.Шоссе – Хохряки – Объездная г. Ижевска ; (Ижевск-Аэропорт) – Чемошур – Первомайский – Нижний Вожой; (Ижевск-Ува) – Подшивалово –(Подшивалово-В.Лудзя); (Завьялово - Гольяны) – д. Н.Казмаска – д. Тихий Ключ; Д. Новая Казмаска, ул. Азина-д. Тихий Ключ; с. Ягул, а/д (окружная г. Ижевска - д.Сокол) - ул. Сельская - ул. Полевая - (ул. Ромашковая - ул. Луговое шоссе - ул. Тенистая); с. Завьялово, ул. Калинина; с. Завьялово, ул. Речная; с. Завьялово ул. Колхозная (ООО Техкрим); с. Завьялово ул. Вишневая; с. Завьялово ул. Дружбы; с. Завьялово, ул. Прудовая; с. Завьялово, ул. Садовая; д. Пычанки, ул. Центральная; с. Постол, ул.Школьная (в т.ч. устройство тротуара); д. Хохряки, ул. Тепличная; д. Каменное, ул. Зои Федоровой; д. Каменное, ул. Полевая; д. Каменное, ул. Школьная; с. Люк, ул. Советская; с. Люкшудья, ул. Вокзальная; д. Лудорвай, ул. Мира (в т.ч. устройство тротуара); с. Юськи, ул. Школьная; с. Первомайский, ул. Ленина, ул. Сабурова

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ - 27,194 км

Можгинский район

с. Черемушки, ул. Южная; д. Малая Сюга, ул. Оревкова; д. Большие Сибы, ул. Заречная; д. Ныша, ул. Молодежная; д. Удмурт Сюгаил, ул. Парковая до ул. Заречная

Якшур-Бодьинский район

с. Якшур-Бодья, пер. Мирный; с. Якшур-Бодья (ул. Володарского от Кирова до конца); с. Якшур-Бодья, ул. Ленина; Якшур-Бодья, проезд Гребенщикова

Малопургинский район

с. Малая Пурга, ул. Садовая; с. Малая Пурга, ул. Советская; с. Малая Пурга, ул. Парковая около ЦРБ

Воткинский район

д. Б.Кивара, ул. Новая; д. Пихтовка, ул. Молодежная; с. Светлое, пер. Школьный; д. В.Талица, ул. Центральная; с. Степаново, ул. Набережная; 18. а/д (Воткинск-Степаново)-Евсино-Галево; а/д Воткинск-Гавриловка

Камбарский район

Камбарка, пер. Станционный (от ул. Гоголя до ж/д переезда); Камбарка, ул. Маяковского (от ул. Первомайская до ул. Гоголя)

Вавожский район

с. Вавож, ул. Авангардная – ул. Интернациональная

Игринский район

п. Игра, ул. Победы от д. 8а до д.27; п. Игра, ул. Победы от д.49 до д.69; п. Игра, ул. Победы от д.69 до д.87; п. Игра, ул. Победы от д.120 до д.128; п. Игра, ул. Советская; п. Игра, ул. Труда до ул. Советской д.30; п. Игра, ул. Коммунальная (проезд между церковью и ИФНС); п. Игра, ул. Кооперативная; п. Игра, ул. Мира (5 участков); п. Игра, пер. Степной, ул. Суворова , пер. Пионерский, ул. Пионерская; с. Зура, ул. Ленина, ул. Стрелкова, ул. Льнозаводская; с. Факел, ул. Кирова, ул. Советская; с. Менил, ул. Школьная, ул. Энгельса, ул. Пушкина; д. Унтем, ул. Речная

Селтинский район

с. Селты, ул. Ленина (2 участка дороги)

Шарканский район

с. Шаркан, ул. Свободы; с. Шаркан, ул. Победы - ул. 8 Марта –ул. Новая- ул. Крестьянская

Увинский район

п. Ува, ул. Калинина (от ул. Чкалова до ул. Пушкина, с обустройством тротуара и остановок, 2 объекта); п. Ува, ул. Энгельса (от ул. Чкалова до ул. Пушкина, с обустройством тротуара, 2 объекта); п. Ува, ул. Чкалова (от пер. Пионерский до ул. Калинина); п. Ува, ул. Карла Маркса (от ул. Калинина до ул.Чкалова, с обустройством тротуара, 5 участков, из них 2 тротуара); п. Ува, ул. М. Горького (от ул. Советская до ул. Энгельса); п. Ува, пер. Рабочий; п. Ува, ул. Пушкина; с. Нылга, ул. Механизаторов