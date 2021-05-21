Сразу 4 улицы перекроют в Ижевске

Водители, будьте внимательны! Фото: Диля Ахмадишина

Ул. Союзную в районе здания № 165а в Ижевске перекроют для движения. Ночью 22 и 23 мая здесь будут восстанавливать дорожное покрытие после земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет перекрыто в период с 00:00 до 05:00.

Кроме этого, закрыто движение транспорта по ул. Красной. Это связано с благоустройством эспланады на Центральной площади.

Нельзя будет проехать на транспорте по ул. Красной от ул. Лихвинцева до внутриквартального проезда к ЖК «Колизей» и ЖК «Республика». На участке будут установлены временные дорожные знаки.

До 17:00 25 мая из-за ремонта и замены трубопроводов ограничат проезд около здания машиностроительного техникума на ул. Ленина, 1, по направлению к набережной. Движение организовано по обратной полосе.

С 21 мая по 12 августа перекроют участок ул. Холмогорова между улицами Щорса и Пушкинской (в сторону Пушкинской). Проезд будет организован по обратной полосе.

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