Куда отправить ребенка летом: в Ижевске открылся IT-лагерь для будущих программистов

Фото: «Компьютерная Академия Шаг»

Уникальный летний лагерь для детей открылся в Ижевске. Молодое поколение может научиться делать игры, снимать видео и в итоге выпустить полноценный IT-проект.

«Компьютерная Академия Шаг» вместо скучных лекций предлагает ребенку самостоятельно создать программу для робота; вместо того, что играть в игры — создать их самому, а самые творческие ребята снимут фильм. Для детей от 7 до 14 лет преподаватели из IT-индустрии подготовили специальную программу, поэтому скучно им точно не будет.

Программа занятий охватывает все уровни подготовки: от новичков до продвинутых, от 7 до 14 лет. Для подростков с 14 до 19 лет открыта программа по профориентации, которая поможет им выбрать направление в будущей профессии.

Лагерная смена направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, умение работать с проектами и алгоритмами.

Кому подойдет?

Смены открыты для тех, кто не выпускает из рук гаджеты, кто мечтает создать робота или завести свой видеоблог. Главная особенность лагеря — дети могут попробовать себя во всех направлениях, чтобы понять, чем именно они хотят заниматься. В программе ораторское искусство, робототехника, game-дизайн, анимация и мультипликация, 3D-моделирование и 3D-печать, виртуальная реальность, фото- и видеолаборатория.

Занятия проходят на протяжении двух недель, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00, для детей от 9 до 14 лет. Есть вариант неполного дня — с 10:00 до 14:00 — для детей с 7 до 14 лет. Подростки от 14 до 19 лет занимаются ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:50.

Количество мест в сменах ограничено.

«Запишите ребенка на новую смену лагеря в "Компьютерную Академию Шаг"»!

Узнать подробности можно на сайте компании или по телефону +7 3412 31-02-70.

На правах рекламы.