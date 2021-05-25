ВЦИОМ: 47% россиян хотели бы быть предпринимателями или иметь свое дело

Предприниматель и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев

ВЦИОМ представил результаты исследования «Изучение общественного мнения граждан РФ по вопросам предпринимательской деятельности», в котором приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Доклад озвучили на совместной экспертной дискуссии центра в партнерстве с партией «Новые люди», приуроченной ко Дню российского предпринимательства. Также на мероприятии рассказали о программе, позволяющую научить предпринимательству со школьной скамьи.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представивший доклад, подчеркнул, что в настоящее время доля предпринимателей среди населения составляет 1,5%-2%. Несмотря на это, 47% опрошенных сообщили, что их привлекают сферы, связанные с предпринимательской деятельностью. Особенно силен интерес к этой области у молодежи — выбрать бизнес в качестве деятельности хотят 61% опрошенных в возрасте 23-24 года, 59% — в возрасте 25-26 лет, 53% — в возрасте 29-30 лет. Кроме того, большая часть респондентов хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями. Положительно на этот вопрос ответили 83% опрошенных в возрасте 27-28 лет, 82% — в возрасте 25-26 лет.

Кроме того, граждан спрашивали: «Готовит ли российское образование в школах и вузах к самостоятельной жизни и работе по специальности?». Так, 82% опрошенных сказали, что школа не готовит к самостоятельной жизни, утвердительно ответили 10%, 8% — затруднились ответить. 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос по вузам, 33% — утвердительно.

«Если мы хотим, желание молодых людей стать предпринимателями реализовать, то надо что-то делать с системой образования»,— подытожил господин Федоров.

Предприниматель и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев прокомментировал доклад и сказал, что предпринимательству нельзя научиться в школе, в вузе или онлайне. Это можно сделать только в процессе деятельности.

«Для этого нужно, чтобы приходили люди, которые тебя учат. Я вошел в предпринимательскую образовательную сферу девять лет назад и выяснилось, что для людей в возрасте 17-18 лет я очень сложно понимаем. Мы придумали каскадную модель, в которой мы учим 30-летних, они — 20-летних и так далее. Это прекрасная модель. 21 век — век, когда закрываются рабочие места в классическом понимании. Индустриальная эпоха уходит, а школа генерирует людей старого образца. Сегодняшняя школа консервирует людей в детстве. Я считаю, что успех людей — это успех страны. Надо учить людей не бороться с богатыми, а становиться ими. У нас есть проверенная образовательная программа и мы знаем, что мы научим их этому»,— заявил господин Нечаев.