Тонущего 10-летнего мальчика спас сотрудник полиции в Удмуртии

Мужчина спас тонущего мальчика в Удмуртии, Фото: vk.com/id525678469

Сотрудник полиции спас тонущего мальчика в Глазове. 10-летний ребенок начал тонуть в речке Чепца, которая находится рядом с местным горсадом. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

Инцидент произошел 25 мая. «Огромное спасибо сотруднику полиции Дмитрию Чумакову, который спас жизнь!» — поблагодарил Коновалов неравнодушного мужчину.

В сообщении главы также сказано, что акваторию городского пляжа обследуют водолазы в начале июня. На месте будет организовано дежурство спасателей.

«Напоминаю, городской пляж это единственное в городе место, где безопасно входить в реку!» — пишет Сергей Коновалов.

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