Пока скульптур из песка в парке Ижевска 10, но организаторы планируют добавить ещё, Фото: vk.com/icesandevent

10 песчаных скульптур появилось в парке Космонавтов в Ижевске. Как рассказали организаторы первого фестиваля песчаных скульптур, планируется построить еще 2.

Скульптурам не повредит ни ветер, ни дождь, Фото: instagram.com/iggs_izhevsk_/

На произведения ушло более 300 тонн песка. Среди фигур можно увидеть сказочных персонажей из произведений Пушкина и деревянные дома. Каждая из скульптур от 2 до 3,5 метров.

Все произведения сделаны 3 мастерами из Удмуртии, Фото: instagram.com/iggs_izhevsk_/

На одно такое произведение из песка уходит 4 дня на строительство и еще 1-2 – на финальную доработку. Несмотря на погоду, фигуры не рассыпаются от дождя и ветра. Как сообщили организаторы, песок очень плотно трамбуют и фиксируют раствором из воды и клея. Кот в сапогах, русалочка и мамонтенок пережили даже сильный град, который недавно прошел в Ижевске.

На одну скульптуру уходит полных 4 дня и ещё 1-2 на финальную подготовку, Фото: instagram.com/iggs_izhevsk_/

Над скульптурами трудятся 3 мастера. Родились они в Ижевске, но своим творчеством известны по всему миру. Это лауреаты и победители европейских конкурсов песчаного и ледового мастерства.

Тема фестиваля - мультфильмы, Фото: instagram.com/iggs_izhevsk_/

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня в парке Космонавтов.

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