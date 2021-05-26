Аллея памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова появилась в Глазове

60 деревьев высадили в память о первом президенте Удмуртии Александре Волкове Фото: Архив КП

21 мая возле «Новой мебельной фабрики» в Глазове была высажена рябиновая аллея, посвященная памяти первого президента Удмуртской Республики Александра Волкова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает глава города Сергей Коновалов.

Аллея появится около мебельного предприятия, Фото: vk.com/id525678469

Аллеи памяти появились также и за пределами районной столицы: кедровая – в селе Парзи, яблоневая – в деревне Качкашур, аллея из гортензий – в деревне Штанигурт.

Александр Александрович Волков был первым президентом Удмуртской Республики. После окончания Брянского строительного техникума в 1970 году будущий президент отправился в Глазов по распределению, где прошел путь от мастера строительного управления Чепецкого механического завода до председателя Глазовского горисполкома. Он управлял регионом с 2000 по 2014 гг. 20 мая 2017 года его не стало.

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