Почему у Дворца пионеров пахнет канализацией и как благоустроят пляж: глава Октябрьского района Ижевска ответил на вопросы жителей

Глава Октябрьского района Алексей Девяткин Фото: Архив КП

Общественная палата Ижевска при поддержке Медиагруппы «Центр» запустила проект «Открытая власть». В рамках проекта в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) мы обсуждаем с главой города и руководителями районов острые вопросы, которые волнуют жителей. Сегодня в студии побывал Алексей Девяткин, глава Октябрьского района Ижевска. Из нашего подкаста вы узнаете, как центральная площадь перенесла зиму, как благоустроят центральный пляж и сколько аварийных деревьев уберут в этом году.

Послушать эфир можно по ссылке.

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