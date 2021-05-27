Вода в Ижевском пруду не соответсвует санитарно-химическим нормам

Специалисты изучили также 12 проб песка. Фото: Анастасия Михайлова

В Удмуртии в преддверии купального сезона исследуют пробы воды и песка в водоемах. Пока не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

С 10 мая исследовали 22 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели. Четыре пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. В Ижевском и Молдаванском пруду обнаружено органическое загрязнение воды. Пляж у Воткинского городского пруда не соответствовал нормам по микробиологическим показателям.

Также специалисты проверили 12 проб песка. Они все соответствуют нормам.

Ранее «Комсомолка» показывала, как выглядит песок под микроскопом.Также мы составили обзор самых популярных пляжей Удмуртии.

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