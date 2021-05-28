Работник «Ижстали» занесен на доску почета Ижевска

Фото: «Ижсталь»

Среди занесенных на городскую Доску почета – волочильщик проволоки цеха калиброванного проката завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») Василий Корепанов.

Василию Николаевичу всего 30 лет, но он уже считается одним из лучших специалистов завода. На «Ижсталь» пришел в 2012 году и все это время в цехе калиброванного проката выполняет работы по волочению стальной проволоки: обрабатывает ее на специальных станах, в результате чего площадь поперечного сечения заготовки уменьшается, а длина увеличивается. Профессии волочильщика не обучают в современных образовательных учреждениях. Познать основы и научиться ее премудростям можно только на практике под руководством опытного производственного наставника.

За 8 лет Василий Корепанов в совершенстве освоил специфику работы на всех 10 волочильных станах, установленных в цехе. Его отличают высокая работоспособность, производственная и трудовая дисциплина.

Василий Корепанов принимал участие в освоении многих перспективных видов продукции, в том числе и в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Он также зарекомендовал себя хорошим наставником. Свои практические знания Корепанов успешно передает молодым работникам, помогая им осваивать профессию и адаптироваться в коллективе металлургов. Только за последние два года он обучил четырех человек.

«Приятно осознавать, что в коллективе «Ижстали» трудятся такие работники, как Василий Корепанов, которые, несмотря на молодость, являются профессионалами своего дела и носителями лучших трудовых традиций и корпоративного духа завода», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Информация от партнера