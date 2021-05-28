ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая

ПСБ поддержит синхронный забег 2021, который состоится 30 мая в 9-00 по московскому времени в 84 регионах Российской Федерации: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, вне зависимости от часовых поясов, из них 800 человек - в Ижевске. ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия.

Заявки на участие на забег в Ижевске подали не только жители Удмуртии, но и участники из Башкортостана, Татарстана, Пермского края. Для детей подготовили 1-километровую трассу, которую самые маленькие смогут пробежать вместе с родителями.

«Всего за несколько лет любительское мероприятие превратилось в рекордный старт тысяч участников «ЗаБег.РФ». Я искренне рад, что наш банк участвует в этом рекорде, в том числе выставляя свою корпоративную команду бегунов в разных городах России. Уже не первый год банк выступает партнером полумарафона, а также поддерживает другие спортивные мероприятия и инициативы по всей стране. Мы занимаем активную позицию в поддержке и популяризации здорового образа жизни и сами любим спорт и командные соревнования», – отметил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В Ижевске участники марафона пробегут по Набережной Зодчего Дудина, проезду им. Дерябина, Набережной им. И.Ф. Белобородова, улице Милиционной и финишируют на набережной пруда напротив монумента «Дружбы народов».

В 2017 и 2018 году звание беговой столицы России получала Казань, в 2019 году - Владивосток, в 2020 году - Нижний Новгород. Беговая столица России определяется по трем критериям: средней скорости бега участников, среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общей численности населения города.

ПСБ развивает инициативы, повышающие интерес населения к спорту и ЗОЖ, содействует развитию спорта в регионах, возводит спортивную инфраструктуру. Банк реализует собственный проект по строительству центров уличного баскетбола в регионах России в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям» при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ).

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