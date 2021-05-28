«Голос Ижевска»: до конца приема заявок на песенный конкурс осталась неделя

Участие может принять любой желающий Фото: Амир Закиров

У жителей Удмуртии осталась ровно неделя, чтобы заявить о своем участии в конкурсе «Голос Ижевска» (6+). Этот уникальный песенный проект реализуется в рамках 15-летия Медиагруппы «Центр». Регистрация участников закончится уже 3 июня, на сегодняшний день подано более 200 заявок.

22 мая на сцене Удмуртской государственной филармонии состоялся первый полуфинал конкурса. Ижевчане разного возраста и профессий представили свои номера в различных жанрах. Способности полуфиналистов высоко оценило компетентное жюри. «Комсомолка» уже писала об этом подробнее.

Теперь предстоит провести еще два полуфинала. Они пройдут 5 и 6 июня. По итогам будут отобраны еще 10 талантливых исполнителей. За неделю до финала список из 15 финалистов прозвучит в эфире радио «Адам» (104,5FM, 12+). Этим конкурсантам предстоит выступить на Центральной площади 12 июня в День города, вместе с приглашенной звездой — певцом Сергеем Лазаревым.

Еще не поздно стать участником этого большого городского проекта. Сделать это может каждый: нужно лишь до 3 июня прислать заявку на сайт golosizhevska.ru, по номеру 945-021, через мессенджеры по номеру 89120070805 или на почту golosizhevska@gmail.com.

А еще ижевчане могут принять участие во флешмобе #ГолосИжевска2021. Победитель получит сертификат на 5000 рублей в караоке. Выберите узнаваемое место в Ижевске и снимите в нем видео, как вы поете свою любимую песню – соло или с друзьями. Затем разместите в социальных сетях фото и видео с хештегом #ГолосИжевска2021. Наибольшее количество лайков определит победителя.

Все подробности на сайте golosizhevska.ru.

Генеральный партнер проекта – Корпорация Центр. По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.