Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 7:15

1 июня запретят продажу алкоголя в Удмуртии

В этот день проведут специальные рейды
Лада Иванова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В этот день Минпромторг совместно с МВД будут проводить специальные рейды.

В этот день Минпромторг совместно с МВД будут проводить специальные рейды.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Во вторник, 1 июня, в Удмуртии запретят продажу алкогольных напитков. Это связано с празднованием международного дня защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

В День последних звонков, 22 мая Минпромторг УР совместно с МВД проверили 237 объектов, которые торгуют спиртным. Нарушение было выявлено в 79 случаях.

«Отмечу, что две трети предпринимателей добросовестно соблюдали запрет. По поручению главы Удмуртии мы будем пристально следить за ситуацией 1 июня и особое внимание будем уделять тем, кто нарушил запрет 22 мая», сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Кстати, если вдруг вы нарушите запрет, ждите штраф. В этот день Минпромторг совместно с МВД будут проводить специальные рейды. Это позволит выявить недобросовестных продавцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт: открытие мотосезона прошло в Ижевске

Жители Удмуртии