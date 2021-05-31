1 июня запретят продажу алкоголя в Удмуртии

В этот день Минпромторг совместно с МВД будут проводить специальные рейды.
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Во вторник, 1 июня, в Удмуртии запретят продажу алкогольных напитков. Это связано с празднованием международного дня защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В День последних звонков, 22 мая Минпромторг УР совместно с МВД проверили 237 объектов, которые торгуют спиртным. Нарушение было выявлено в 79 случаях.
«Отмечу, что две трети предпринимателей добросовестно соблюдали запрет. По поручению главы Удмуртии мы будем пристально следить за ситуацией 1 июня и особое внимание будем уделять тем, кто нарушил запрет 22 мая», сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.
Кстати, если вдруг вы нарушите запрет, ждите штраф. В этот день Минпромторг совместно с МВД будут проводить специальные рейды. Это позволит выявить недобросовестных продавцов.
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