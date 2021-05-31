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Происшествия31 мая 2021 7:51

В Ижевске ищут пропавшую женщину

Поиски ведутся уже неделю
Источник:kp.ru
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Фото: ПСО "Регион 18", vk.com/psoregion18

Фото: ПСО "Регион 18", vk.com/psoregion18

Пропавшую женщину – Ольгу Силукову (1982 г.р.) ижут в Ижевске. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Из дома по ул. Ворошилова в неизвестном направлении она вышла еще 24 мая. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

На вид женщине 30-35 лет, рост 160-170 см, серые глаза, волосы светло-русые. Она была одета в красное платье, черную обувь и короткую белую куртку.

Всех,кто знает о возможном местонахождении женщины или видел ее, просят позвонить по телефонам 8-951-195-29-71 или 02.

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