Нарушителя благоустройства из Удмуртии вычислили в Феодосии

Жителя Удмуртии привлекут к ответственности за сброс мусора в большом объеме в Феодосии, Фото: скриншот видео feo.rk.gov.ru

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушения благоустройства в Феодосии. Один из нарушителей – гость из Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Крым, двое мужчин сбрасывали большое количество бытового, строительного и растительного мусора. Нарушители выгрузили мусор мимо контейнеров на прилегающую площадку. С помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить мужчин. Автоманипулятор принадлежит жителю пгт Орджоникидзе. Второй нарушитель – гость округа из Удмуртии.

«Управление муниципального контроля проводит работу по привлечению их к административной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы.

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