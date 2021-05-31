Мужчину из Удмуртии задержали по подозрению в изнасиловании в Санкт-Петербурге

Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании девушки в автомобиле в Санкт-Петербурге Фото: Архив КП

Мужчину из Камбарки задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании. Как сообщает Агентство федеральных новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он изнасиловал девушку в салоне автомобиля.

По предварительным данным, мужчина угрожал девушке ножом, забрал сотовый телефон и заставил сесть в автомобиль. Затем уроженец Удмуртии отвез девушку на парковку и совершил насильственные действия.

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