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Происшествия31 мая 2021 9:07

Мужчину из Удмуртии задержали по подозрению в изнасиловании в Санкт-Петербурге

Житель Удмуртии изнасиловал женщину в автомобиле
Мария Шилова
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Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании девушки в автомобиле в Санкт-Петербурге

Жителя Удмуртии подозревают в изнасиловании девушки в автомобиле в Санкт-Петербурге

Фото: Архив КП

Мужчину из Камбарки задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании. Как сообщает Агентство федеральных новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он изнасиловал девушку в салоне автомобиля.

По предварительным данным, мужчина угрожал девушке ножом, забрал сотовый телефон и заставил сесть в автомобиль. Затем уроженец Удмуртии отвез девушку на парковку и совершил насильственные действия.

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