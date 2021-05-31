Карта распространения коронавируса на 31 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Где в Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: freepik.com
По данным оперштаба Удмуртии, по состоянию на утро 31 мая зафиксировали 42 новых случая заболевания коронавирусом. К сожалению, 2 человека скончались.
Статистика по городам и районам:
Ижевск – 16 291
Глазов – 1589
Воткинск – 1431
Можга – 1798
Сарапул – 1297
Завьяловский район – 1846
Алнашский район – 656
Балезинский район – 570
Вавожский район – 292
Воткинский район – 376
Глазовский район – 372
Граховский район — 201
Дебесский район – 303
Игринский район – 778
Камбарский район – 303
Каракулинский район – 215
Кезский район – 367
Кизнерский район – 342
Киясовский район – 217
Красногорский район – 358
Малопургинский район – 507
Можгинский район – 324
Сарапульский район – 419
Селтинский район – 282
Сюмсинский район – 249
Увинский район – 955
Шарканский район – 583
Юкаменский район – 315
Якшур-Бодьинский район – 505
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