Карта распространения коронавируса на 31 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Где в Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: freepik.com

По данным оперштаба Удмуртии, по состоянию на утро 31 мая зафиксировали 42 новых случая заболевания коронавирусом. К сожалению, 2 человека скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск – 16 291

Глазов – 1589

Воткинск – 1431

Можга – 1798

Сарапул – 1297

Завьяловский район – 1846

Алнашский район – 656

Балезинский район – 570

Вавожский район – 292

Воткинский район – 376

Глазовский район – 372

Граховский район — 201

Дебесский район – 303

Игринский район – 778

Камбарский район – 303

Каракулинский район – 215

Кезский район – 367

Кизнерский район – 342

Киясовский район – 217

Красногорский район – 358

Малопургинский район – 507

Можгинский район – 324

Сарапульский район – 419

Селтинский район – 282

Сюмсинский район – 249

Увинский район – 955

Шарканский район – 583

Юкаменский район – 315

Якшур-Бодьинский район – 505

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