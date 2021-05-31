Две женщины скончались от коронавируса в Удмуртии 31 мая

Ещё 42 жителя Удмуртии заразились коронавирусом 31 мая, Фото: freepik.com

42 человека заразились коронавирусом за последние сутки. По данным регионального Оперштаба на 31 мая, среди заболевших 2 ребенка до 14 лет и 9 человек старше 65 лет.

Выздоровели и выписались 47 жителей Удмуртии.

К сожалению, скончались две женщины. Им было 65 и 87 лет.

Прививку от коронавируса поставили 116 628 жителей. Из них второй компонент получили 89 034 человека.

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