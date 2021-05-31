Решившего переплыть пруд мужчину спасатели достали из воды в Удмуртии

Горе-пловца спасатели достали из воды в Удмуртии, Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Мужчина в Воткинске решил переплыть пруд. Однако его друзья заволновались и вызвали спасателей. Как сообщается в аккаунте поисково-спасательной службы Удмуртии, обошлось без трагедии.

Молодой человек 1992 года рождения 30 мая решил, что ему под силу переплыть Воткинское водохранилище. Но его друзья засомневались и, опасаясь за жизнь приятеля, вызвали спасателей.

Сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили мужчину на середине пруда. Как говорят сотрудники, пловец на этот момент уже изрядно устал. Его подняли на борт катера и транспортировали на берег.

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