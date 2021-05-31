300 грамм наркотиков нашли у жителя Ижевска при обыске

Мужчине из Удмуртии грозит 10 лет колонии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
На Славянском шоссе в Ижевске при силовой поддержке бойцов «Грома» задержали 42-летнего жителя Ижевска, который находился в автомобиле. При обыске у него была обнаружена крупная партия наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску.
Оперативники нашли у мужчины наркотические вещества в крупном объеме. Позже к этому добавилось еще несколько граммов наркотиков, которые нашли у подозреваемого дома.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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