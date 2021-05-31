70-летний водитель скончался в результате ДТП в Удмуртии

В ДТП на дороге Удмуртии пострадали 3 несовершеннолетних ребенка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

29 мая около 12:30 на 8 км автомобильной дороги «Глазов-Юкаменское» Глазовского района Удмуртии столкнулись два автомобиля. Как сообщает пресс-служба 1 отдела ГИБДД по республике, скончался 70-летний водитель и 5 человек получили травмы.

70-летний водитель KIA RIO (Киа Рио) выехал на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу авто DАТSUN (Датсун), которым управлял 51-летний мужчина. В итоге водитель КИА получил смертельную травму. Водитель и 4 пассажира Датсуна получили травмы. В числе пострадавших 3 несовершеннолетних ребенка.

Пресс-служба отмечает, что один из пострадавших детей - двухлетний малыш. Он ехал на коленях матери на переднем сиденье. По факту происшествия ведется расследование.

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