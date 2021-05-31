Около 120 тыс. рублей могут сэкономить жители Ижевска по понедельникам

.

Не всем удается начать неделю после выходных с позитива. Большинство испытывают негативные эмоции и, по словам ученых, не улыбаются до 11:16. Скрасить начало рабочих будней решили в Tele2. В этот день для всех абонентов оператора доступны приятные бонусы и привилегии в рамках акции «Понедельники Tele2».

Каждый понедельник клиенты могут выбрать три подарка, чтобы начало трудовых будней стало интереснее и приятнее. Например, бесплатный кофе или мороженое в Макдоналдсе, скидку 50 рублей на такси или бесплатный второй билет на киносеанс в «Киномаксе».

«Программа работает не первый год. В 2020-м к третьему месяцу ее действия пользователи «разогнались», – комментирует директор ижевского филиала Tele2 Андрей Кутьев.

C августа по ноябрь, пока действовала программа, Ижевск уверенно лидировал по конверсии промокодов в реальные заказы.

Всего с помощью программы «Понедельники Tele2» жители республики в прошлом году сэкономили свыше 120 тысяч рублей. В этом году программа стала еще привлекательнее. Появилось больше предложений и каждый понедельник теперь можно получить сразу 3 подарка, не выбирая между, например, вкусным офером и скидкой на такси или в кино, а получая сразу все.

«Мы хотим быть для наших абонентов больше чем просто оператором связи. Мы развиваем экосистему Tele2 с помощью ярких коллабораций и партнерств, чтобы дать пользователям именно то, что их интересует, то, что для них самих важно. А нам важно, чего хочет наш клиент», – заключает директор ижевского филиала.

Помимо «Понедельников Tele2», в компании действует еще одна программа лояльности – «Больше». Она включает в себя сотню предложений от федеральных компаний и региональных партнеров в разных категориях, активировать которые можно без привязки к какому-либо дню недели. Самые популярные сервисы среди жителей республики – в сфере еды, в 2020 году их выбирали 55 % пользователей. На втором месте у жителей Удмуртии покупка аудиокниг – 37 % участников программы использовали коды на онлайн-сервисах.

Подробности на сайте.

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.