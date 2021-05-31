Скауты в Ижевске: как проходят занятия и кому будут полезны

В гостях на радио «Комсомольская правда – Ижевск» скауты «Лесные коты»
Фото: Амир Закиров
Сегодня на радио «Комсомольская правда – Ижевск» говорили о скаутинге. Ксения Свалова, председатель Общественной организации скаутов «Лесные коты», рассказала, чем занимаются скауты в Ижевске и легко ли к ним попасть. Подробнее в нашем подкасте.
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