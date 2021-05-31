31 мая во всем мире отмечается День попугаев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

31 мая во всем мире отмечается День попугаев.Мы решили не ходить далеко и спросить у ижевчан-владельцев этих удивительных птиц про их питомцев.

ТОНКОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ КАКАДУ

Ижевчанка Ирина больше шести лет держит пару малых желтохохлых какаду. Самца зовут Жора, а самочку – Петруша.

Иногда Жора нервничает и выдирает себе перья на груди - это поведение часто встречается у попугаев, которых долгое время неправильно содержали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Это птицы с характером – как, впрочем, и все крупные попугаи, – рассказывает хозяйка. – Заводя такого питомца, нужно понимать, что вы берете на себя ответственность даже не на годы, а на десятилетия. Кроме того, крупный попугай требует много места, много внимания и специального ухода. Это дорогостоящие корма, ультрафиолетовое освещение и большой вольер – не клетка из магазина, а именно вольер почти на половину комнаты. Если такая птица заболеет, ее очень сложно вылечить, а чтобы создать ей правильные условия, нужно много знаний».

Жора и Петруша, прежде чем попасть к Ирине, сменили нескольких хозяев – те просто не справились с содержанием птиц.

«Петруша спокойная, но недоверчивая, к чужим на руки не пойдет. А вот Жорочка – очень контактный, но мы все равно не выпускаем его, когда приходят гости. От переизбытка чувств он может прокусить руку или ухо понравившемуся человеку. Из-за постоянной смены хозяев его психика стала не очень стабильной. Это печальный итог необдуманного приобретения какаду», – делится ижевчанка.

Какаду очень привязываются к хозяевам и в разлуке так тоскуют, что могут заболеть Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также Ирина предупреждает: покупая экзотического питомца, нужно удостовериться, что у него есть документы. Разведенных в неволе попугаев продают легально специальные питомники – это полностью ручные птицы, с птенцового возраста привыкшие к человеку. Но если документов нет, есть вероятность, что птица привезена контрабандой. Это не только ущерб природе и нарушение закона – хуже всего, что дикая птица будет плохо себя чувствовать в квартире, начнет болеть и может погибнуть.

«ЭТО НЕ МЯГКАЯ ИГРУШКА-ПЫЛЕСБОРНИК»

Еще у одного ижевчанина - Романа - живут два попугая разных видов: индийский кольчатый (ожереловый) по имени Гоша и прыгающий попугай-какарик Жора. Первым 2 года назад в доме Романа оказался Жорик - он купил его в ижевском зоомагазине. Гошу привезли из Екатеринбурга год и три месяца тому назад.

Попугаи живут в разных клетках - по словам Романа, Гоша бывает агрессивен к Жорику, истрепал бедолаге весь хвост. Но чаще всего они не конфликтуют - относятся друг к другу скорее нейтрально.

«Жору так и не получилось научить говорить, он у нас - «дикарь«, - говорит Роман. - Ожереловый «выкормыш» Гоша - очень ручной и даже говорит несколько слов: «Гоша», «Гошенька», «хороший», «привет», «красивый», «птичка». Кроме того Гоша умеет выполнять некоторые команды («ко мне!», «поворот», «поклон», «сюда»).

На вопрос, стоит ли бежать и покупать попугая прямо сейчас, Роман отвечает, что человек должен быть готов уделять птице много внимания.Попугай постоянно будет искать, к чему приложить клюв и что погрызть. Про постоянную уборку и говорить нечего. «Это не мягкая игрушка-пылесборник», - подчеркивает мужчина.

Как проницательный читатель уже, наверное, понял, крупный попугай - это действительно не игрушка, а довольно серьезная птица, дорогая в уходе и еще более дорогая в лечении. Нужно понимать, что это птица даже не на 8-10 лет, а на десятилетия. Всем желающим приобрести себе попугая важно об этом помнить.

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