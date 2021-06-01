Состояние стабильно тяжелое: пострадавшим 29 мая в ДТП в Удмуртии необходима помощь

В аварии погиб один человек и 5 пострадали Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

29 мая около 12:30 случилось жуткое ДТП. 70-летний водитель «КИА» выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу авто «Датсун». Мужчина за рулем «КИА» скончался, а 5 пассажиров «Датсуна» получили серьезные травмы. В сети появилась информация о пострадавших и что им нужна помощь.

Автор поста в социальных сетях пишет, что водитель «Датсуна», Александр, неравнодушный мужчина, организатор благотворительного клуба «Клуб добрых вещей». Мужчина сейчас находится в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое.

«У его жены, Юлии, перелом двух ног, поврежден позвоночник. Трехлетний Арсений вместе с мамой в реанимации. Пятилетняя Сашенька в хирургии. У дочки Ани, выпускницы 11-го класса, перелом бедра. Медики дают прогноз, что она будет полгода лежать, потом ей придется заново учиться ходить», — рассказывают в после знакомые семьи.

Не пострадал самый младший сын Троша, который находится у мамы пострадавшей.

Как пишет автор, на реабилитацию потребуется много денег, которых у семьи нет. Поэтому всех неравнодушных просят помочь.

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