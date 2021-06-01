Трех жителей Удмуртии объявили пропавшими за последние сутки

Трех человек ищут в Удмуртии, Фото: ПСО «РЕГИОН 18»

За последние сутки в Удмуртии объявили о трех пропавших. Данные о людях, потерявших связь с родственниками и близкими, опубликовали в социальных сетях поисково-спасательного отряда «РЕГИОН 18». Среди не вернувшихся домой два мужчину и одна девушка.

Владимир Чекмарев вышел из дома в деревне Гожня 28 мая. Из особых примет — короткие рыжие волосы, оттопыренные уши и серо-голубые глаза. Молодой человек 1983 года рождения был одет в выцветшую синюю кепку, темно-синюю куртку, штаны зеленого защитного цвета и кирзовые сапоги.

Ещё один пропавший мужчина — Альберт Валимуллин. С 29 мая мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Пропавший ростом около 175 см, среднего телосложения. На левом плече набита татуировка в виде волка. Был одет в футболку и черные шорты с белой вставкой.

27 мая вышла из дома и не вернулась 21-летняя Екатерина Дементьева. Девушка ушла из дома в Ижевске. Как она была одета, к сожалению, неизвестно.

Всех, кто может дать информацию о пропавших, просят незамедлительно позвонить по номеру горячей линии поисково-спасательного отряда +7 (951) 195-29-71 или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).

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