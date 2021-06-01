Пьяный водитель на Volkswagen наехал на 21-летнего молодого человека на пешеходной дорожке в Удмуртии

ДТП произошло в Увинском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

31 мая около 1 часа 39 минут 23-летний водитель Volkswagen Polo, будучи в нетрезвом состоянии, заехал на пешеходную дорожку и сбил 21-летнего молодого человека. ДТП произошло напротив дома №45 на ул. К.Маркса в п. Ува. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данному происшествию ведется расследование. Ведомство напоминает, что за езду в пьяном состоянии или за отказ от освидетельствования можно получить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на 1,5-2 года. За повторное же нарушение предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок 2 года с лишением прав на 3 года.

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