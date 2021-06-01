Карта распространения коронавируса на 1 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Ижевске более 16 тысяч случаев Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По состоянию на 1 июня в Удмуртии заболели коронавирусом 42 человека. 48 пациентов выздоровели.

Всего в регионе выявили 34 197 случая коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:

Ижевск — 16 307

Глазов — 1 589

Воткинск — 1 434

Можга — 1 798

Сарапул — 1 297

Завьяловский район — 1 846

Алнашский район — 656

Балезинский район — 573

Вавожский район — 292

Воткинский район — 376

Глазовский район — 374

Дебесский район — 303

Игринский район — 778

Камбарский район — 303

Каракулинский район — 215

Кезский район — 369

Кизнерский район — 342

Киясовский район — 217

Красногорский район — 361

Малопургинский район — 507

Можгинский район — 325

Сарапульский район — 419

Селтинский район — 282

Сюмсинский район — 249

Увинский район — 964

Шарканский район — 583

Юкаменскеий район — 318

Якшур-Бодьинский район — 505