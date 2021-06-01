Карта распространения коронавируса на 1 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Ижевске более 16 тысяч случаев
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
По состоянию на 1 июня в Удмуртии заболели коронавирусом 42 человека. 48 пациентов выздоровели.
Всего в регионе выявили 34 197 случая коронавируса. Подробнее расскажем вам о статистике по районам:
Ижевск — 16 307
Глазов — 1 589
Воткинск — 1 434
Можга — 1 798
Сарапул — 1 297
Завьяловский район — 1 846
Алнашский район — 656
Балезинский район — 573
Вавожский район — 292
Воткинский район — 376
Глазовский район — 374
Дебесский район — 303
Игринский район — 778
Камбарский район — 303
Каракулинский район — 215
Кезский район — 369
Кизнерский район — 342
Киясовский район — 217
Красногорский район — 361
Малопургинский район — 507
Можгинский район — 325
Сарапульский район — 419
Селтинский район — 282
Сюмсинский район — 249
Увинский район — 964
Шарканский район — 583
Юкаменскеий район — 318
Якшур-Бодьинский район — 505