42 жителя Удмуртии заболели коронавирусом на утро 1 июня

Всего выявили 34 197 случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

На утро 1 июня в Удмуртии выявили 42 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Среди заболевших детей восемь до 14 лет и семь человек старше 65. 2 425 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 270 в состоянии средней степени тяжести, 54 в тяжелом.

Заболели 16 жителей Ижевска, девять жителей Увинского района, три жителя Воткинска, три жителя Красногорского района, три жителя Балезинского района, три жителя Юкаменского района, два жителя Глазовского района, два жителя Кезского района, один житель Можги.

Прививку поставили 117 137 человек. Из них 90 587 получили второй компонент.

Справились с болезнью 48 пациентов.

Всего в регионе выявили 34 197 случаев коронавируса. Преодолели его 31 001 жителей региона, скончались 447.

В Удмуртии провели 1 161 621 исследований на инфекцию. За последние сутки — 2 171.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Подозреваемому в убийстве и изнасиловании 111-летней девочки в Удмуртии грозит пожизненное заключение

Состояние стабильно тяжелое: пострадавшим 29 мая в ДТП необходима помощь

Скульптура, олицетворяющая женское божество, появилась в парке Космонавтов в Ижевске