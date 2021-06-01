Один из городов Удмуртии может получить деньги на благоустройство центра

На конкурсе представлен проект «Сердце Можги». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Можга подала заявку на участие в конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Удмуртии.

Город из Удмуртии заявился на конкурс с проектом «Сердце Можги». Раньше этот проект уже участвовал в отборе и стал финалистом. Теперь границы проектируемого участка расширили, а в пространство добавили новые культурные функции.

«После результатов конкурса в прошлом году мы поняли, что проект благоустройства квартала необходимо дополнить функциями. Так, в доработанную версию проекта была включена территория за администрацией города, которая может выполнять культурную функцию. Предполагается, что там будет размещено арт-пространство или кафе. Также на улице мы предлагаем разместить зоны для общения и амфитеатр, где могут проходить городские события. Благодаря тому, что мы увеличили границы территории благоустройства, сформировалась естественная связь двух частей города. И тем самым все рекреационные пространства города объединились в одну цепь. Это позволит снизить транспортную нагрузку и сделать передвижение пешеходов безопасным. Для торговой части, которая не входит в границы благоустраиваемой территории, мы предлагаем ввести дизайн-код. Это поможет облагородить внешний облик фасадов и привести вывески к единому стилю», –цитирует пресс-служба Анастасию Наговицину, куратора заявки, старшего менеджера проектов Центра территориального развития Удмуртии.

В сентябре станет известно, кто победил в конкурсе. Приз – средства на благоустройство центра из бюджета президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

В прошлом году в проекте победили три заявки от Удмуртии: «Сила воды» в Воткинске, «Музейный квартал» в Сарапуле, «Улица Кирова – связывая времена и пространство» в Глазове. В бюджет региона тогда привлекли 250 млн рублей.

Цель конкурса «Малые города и исторические поселения» – поддержать проекты по созданию привлекательных городских пространств в малых городах.

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