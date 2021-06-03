3 июня в Ижевске ожидается ясная погода и до +19 °

В Ижевске будет солнечно Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Лето постепенно вступает в свои права и радует нас ясной погодой. Подробнее о прогнозе на четверг расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 3 июня в Ижевске ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха составит до +19 °С. Ветер будет северо-восточным, 7 м/с

Ночью ожидается от +8 до +10 °С. Ветер останется северо-восточным, а его скорость снизится до 5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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